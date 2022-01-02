Мужчина погиб, много пострадавших: под Черкассами столкнулись два автомобиля (фото)

Мужчина погиб, много пострадавших: под Черкассами столкнулись два автомобиля (фото)

Причины ДТП устанавливаются полицией.

Вблизи села Миколаевка Черкасской области в субботу, 1 января, произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на пресс-секретаря центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирину Назарок.

В ДТП попали автомобили ВАЗ и "Славута". На месте аварии погиб мужчина, еще четыре человека, среди которых есть 8-летняя девочка, попали в больницу.

"У 30-летней женщины предварительно была травма руки, у 30-летнего мужчины – ушиб бедра и голени, у восьмилетней девочки – закрытая черепно-мозговая травма, у 54-летнего мужчины – ушиб поясничного отдела позвоночника, грудной клетки и бедра", — сообщила Ирина Назарок.

В ГСЧС в Черкасской области добавили, что тело погибшего мужчины деблокировали спасатели.

Причины аварии расследуются полицией.

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