Мужчина показывал половой орган и ударил полицейского ремнем: его строго наказали из-за проделок

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину из-за хулиганства посреди улицы. Он показывал полиции свой половой орган, ударил копа стеклоочистителем и ремнем.

Об этом говорится в приговоре Корюковского районного суда Черниговской области.

Мужчина обнажился и бил копов

По данным суда, мужчина в июне 2025 года "посреди улицы справил свои естественные потребности, безосновательно словесно придирался к прохожим и работникам полиции, высказывался оскорбительными и нецензурными словами, испортил бланки протоколов об административных правонарушениях, полностью обнажил свое тело, демонстрировал пол. грузового автомобиля и отломал стеклоочиститель из него".

Что рассказал подозреваемый

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что "справлял естественные потребности возле магазина, находился в алкогольном опьянении. Возле него остановилась полицейский автомобиль и работники полиции вступили с ним в разговор, и составили постановление о привлечении его к административной ответственности. Во время разговора полицейские задели его достоинство и обвиняемый начал обнажаться, выражаться нецензурной бранью. Убегая от полицейских, выбежал на проезжую часть дороги, остановил грузовой автомобиль, оторвал стеклоочиститель и ударил полицейского. Затем снова побежал от полицейских замахиваясь на них ремнем из собственных штанов. После чего работники полиции повалили его на землю и связали руки тем самым ремнем и отвезли в отдел полиции".

Показания подозреваемого на суде подтвердили и полицейские.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и показания подозреваемого и потерпевших копов. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 УК Украины. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако поскольку осужденный находился на испытательном сроке по другому преступлению, его отправили в тюрьму на 3 года.

Приговор суда

Напомним, в Житомире мужчина устроил секс-танцы в аптеке.

Читайте также: