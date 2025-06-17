Мужчина получил 5 лет тюрьмы из-за фото своего полового органа

Мужчина публиковал пикантные фото в Сети / © unsplash.com

Реклама

В Черкасской области к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который сбрасывал фото полового органа.

Об этом говорится в приговоре Смелянского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчина изготовил фото и видео порнографического содержания. Впоследствии в соцсетях он прислал эти пикантные кадры нескольким девушкам.

Реклама

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что «действительно 2024 года в с. Бобрица и в г. Черкассы, с помощью собственного мобильного телефона, изготовил фотографии и видеозаписи с изображением собственного полового органа, которые хранил в памяти на собственного мобильного телефона. В дальнейшем, при общении с девушками в мессенджерах „Instagram“, „Viber“ и „Телеграмм“, которые установлены на его мобильном телефоне, отправлял им вышеуказанные фото и видео изображения, и такие изображения этими девушками были просмотрены. Он просил его строго не наказывать».

Суд признал мужчину виновным по ч.1 и ч.3 ст.301 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Также мужчина уже имел неотбытую судимость, а потому его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Запорожье судили мужчину из-за сексуального домогательства к жене. Женщина вызвала полицию, поскольку мужчина без разрешения ее поцеловал и пытался заняться сексом