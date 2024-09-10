Мужчина получил две повестки и отказался от мобилизации, потому что "он беден и ему не за что воевать"

В Винницкой области мужчина получил две повестки и отказался от мобилизации, аргументируя это тем, что он "бедный и ему не за что воевать". За это его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Барского районного суда Винницкой области.

По данным суда, житель села Ивановецкого старостинского округа Барского городского совета Винницкой области прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Мужчина в апреле и мае 2024 года получил две повестки, однако так и не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина вину признал частично. Он отметил, что согласился пройти ВЛК, потому что к нему постоянно приходили работники ТЦК. Его признали годным к мобилизации. Житель Винницкой области утверждал, что когда-то у него была сломана нога, а потому он "не мог служить". Мужчина подтвердил, что получил две повески, однако уклонился от мобилизации, потому что "он беден, не имеет ни жены, ни детей, поэтому ему не за что воевать".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили 41-летнего мужчину, которого сначала воинские части отказывались брать на службу, а впоследствии он проигнорировал повестку, поскольку был нетрезв.

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