Мужчина получил две повестки, но его не мобилизовали: что произошло

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.
В Ужгороде к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего две повестки, однако на суде он заявил, что категорически отказывается от мобилизации.
Об этом идет речь в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.
По данным суда, мужчина в июне 2024 получил первую повестку, однако он категорически заявил, что не будет защищать Украину. В августе 2024 года ему вторично вручили повестку для военной службы по мобилизации, однако житель Ужгорода во второй раз отказался от призыва в армию.
На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "он службы в ВСУ отказывается и сейчас не желает служить. Готов понести наказание", чтобы избежать мобилизации.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но он категорически отказался от мобилизации.
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