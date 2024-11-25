Мужчина получил две повестки, но его не мобилизовали: что произошло

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

В Ужгороде к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего две повестки, однако на суде он заявил, что категорически отказывается от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина в июне 2024 получил первую повестку, однако он категорически заявил, что не будет защищать Украину. В августе 2024 года ему вторично вручили повестку для военной службы по мобилизации, однако житель Ужгорода во второй раз отказался от призыва в армию.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "он службы в ВСУ отказывается и сейчас не желает служить. Готов понести наказание", чтобы избежать мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но он категорически отказался от мобилизации.

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