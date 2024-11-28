Мужчина получил две повестки, но его не мобилизовали: что он рассказал

В Киевской области к 3 годам лишения приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Яготинского районного суда в Киевской области.

По данным суда, мужчину в марте 2024 года сочли годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Киевщины так и не пришел в ТЦК.

На заседании суда мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что действительно получил две повестки, однако так и не пришел в ТЦК. Он отметил, что уклонился от мобилизации из-за страха.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Ровенской области осудили мужчину, который получил повестку и заплатил полицейскому, чтобы тот "отмазал" его от мобилизации.

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