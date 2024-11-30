Мужчина получил две повестки, но избежал мобилизации: что произошло

В украинских судах увеличивается количество дел об уклонении от мобилизации, которые завершаются обвинительным приговором и лишением свободы.

Получил две повестки, но не мобилизовали. Отказался получать повестку, потому что "мобилизация не всеобщая". Не захотел защищать Украину и обижал жену. Не пошел в армию, потому что имеет почтенный возраст. Новая порция шокирующих "отмазок" военнообязанных, которые не хотят идти воевать. Все детали громких дел – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Категорически отказался от мобилизации

Украине не хватает людей в армии, истощенной смертями и ранениями. Власти приняли в мае закон о расширении мобилизации. В документе, в частности, предусмотрено "закручивание гаек" для уклоняющихся от службы.

Однако есть немало тех, кто по разным причинам не хочет идти на войну. Это и скандальная бусификация, кадры которой регулярно попадают в Сеть, и не всегда достойное отношение к мобилизованным и рассказы военных о положении дел на фронте. Напомним, по закону мужчины от 18 до 60 лет подлежат мобилизации.

Так, в Ужгороде к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Ужгородского суда. По данным следствия, мужчина в июне 2024 получил первую повестку, однако он категорически заявил, что не будет защищать Украину. В августе 2024 года ему вторично вручили повестку для военной службы по мобилизации, однако житель Ужгорода во второй раз отказался от призыва в армию.

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На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "от службы в ВСУ отказывается" и сейчас не желает служить. Подсудимый добавил, что готов понести наказание чтобы избежать мобилизации. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу). Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Отказался от мобилизации и получил приговор

Еще один вопиющий случай отказа от мобилизации произошел в Закарпатской области. Там мужчина отказался от мобилизации и издевался над женой. Об этом говорится в приговоре Воловецкого райсуда Закарпатской области.

По данным суда, 35-летний житель Закарпатья в январе 2023 категорически отказался получать повестку для отправки на военную службу. Таким образом, он уклонился от мобилизации.

Также он с сентября по ноябрь 2023 года издевался над женой, с которой он воспитывает двоих детей. Житель Закарпатья выгонял женщину из дома и оскорблял ее.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Закарпатья виновным по ст. 336 УК Украины, ст. 126-1 (домашнее насилие) УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Не пошел в ВСУ, потому что "мобилизация не всеобщая"

В свою очередь, в Черниговской области мужчина отказался получать повестку, потому что, по его словам, "мобилизация не всеобщая". По данным суда, в июне 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. Однако, когда ему пытались дать повестку, он отказался ее получать и уклонился от призыва.

На суде житель Черниговщины вину отрицал. Он сообщил, что действительно его сочли годным к мобилизации, но он отказался от повестки.

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"Сразу после прохождения комиссии в помещении ТЦК ему девушка-работница ТЦК пыталась вручить повестку. При этом сообщила, чтобы он на следующий день явился с вещами. Он не знал, что именно была за повестка, но понял, что это было боевое распоряжение для направления его в воинскую часть. Он отказался получать повестку, поскольку считает, что мобилизация в Украине не всеобщая, а частичная. Служить и воевать он не желает. На следующий день по этим же причинам он не пришел.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Отказался от мобилизации из-за возраста

А в Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за своего возраста. Об этом идет речь в приговоре Зиньковского районного суда Полтавской области.

По данным суда, в марте 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Полтавщины уклонился от мобилизации. На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что ему уже 50 лет, он полностью не видит на один глаз, в армии никогда не служил и воспитывает внуков. Житель Полтавщины добавил, что из-за своего состояния будет только обузой для ВСУ. Суд проанализировал материалы суда и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мужчина получил две повестки, но его не мобилизовали: что случилось?

Мобилизация больных

Недавно в Сети разгорелся скандал по мобилизации больных. Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко шокировал общество информацией о том, что в ряды ВСУ мобилизовали неслышащего человека и человека, где в заключении ВЛК написано "умственная отсталость". Более того, по словам нардепа, даже есть случаи мобилизации с ВИЧ и открытой формой туберкулеза.

"Еще один больной вопрос. Это приказ 402 МО, который был принят вместе с Минздравом. Я не знаю внешние факторы, по которым принимали это решение. Потому что уже тогда, сразу, руководители ТЦК говорили, что это полная глупость. Что имеем, мобилизация с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВЛК написано: "умственная отсталость такой-то степени, осложненная нарушением речи, частичная атрофия мозга" и так далее. Надеюсь, что представители МО и Минздрава уделят внимание этому приказу 402", – написал Федиенко в своем Telegram-канале.

Также нардеп предложил представителям ТЦК выполнить любую задачу на полигоне при условии, что они не слышат, а командир дает команду.

Напомним, Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах. Теперь признанные непригодными к службе не будут исключаться с воинского учета.

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