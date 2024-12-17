Мужчина получил повестку и более чем на год "исчез" для ТЦК: мобилизовали ли его

В Ивано-Франковской области к 1 году лишения свободы приговорили 41-летнего мужчину, который отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тысменицкого районного суда Ивано-Франковской области от 10 декабря 2024 года.

По данным суда, мужчина 31 августа 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В этот же день он получил повестку, однако уклонился от призыва в армию.

На суде житель Прикарпатья вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "утром 31 августа 2024 года был доставлен в РТЦК и СП, где прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным по состоянию здоровья к военной службе. После чего ему вручили повестку о необходимости явки на 01.09.2023 и отпустили домой. Однако в ТЦК он не явился, поскольку не был готов проходить военную службу и должен был заниматься родителями пожилого возраста".

Работник ТЦК рассказал, что призывник получил повестку и «исчез»: по вызову на следующий день не появился, на телефонные звонки не отвечал.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Ивано-Франковской области виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

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