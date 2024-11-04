Мужчина получил повестку и через забор скрылся с территории ТЦК: чем все закончилось

На суде мужчина признал, что сбежал из военкомата.
В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и скрылся с территории ТЦК.
Об этом говорится в приговоре Старовижовского районного суда Волынской области.
По данным суда, мужчина в марте 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку и должен был прибыть в военкомат.
На суде мужчина вину признал. Он отметил, что получил повестку, "потом его повезли в ТЦК г. Ковель, откуда он сбежал через забор, поскольку не хотел проходить военную службу".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Винницкой области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку и заявил, что он согласится на мобилизацию только при наличии закона о реформе ТЦК.
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