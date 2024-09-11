Мужчина получил повестку и год скрывался от ТЦК на заработках: как все закончилось

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации и год скрывался от ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчина 14 августа 2023 мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодной к мобилизации. Мужчине дали повестку, однако он так и не пришел в ТЦК. Житель Черкасщины же уехал на заработки территории Николаевской и Кировоградской областей.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что действительно "была вручена повестка о необходимости явки в центр комплектования, однако он на указанную дату не явился, поскольку был пьян. О причине неявки не сообщил, за повторной повесткой в центр не явился".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил две повестки и отказался от мобилизации, потому что "он беден и не за что воевать".

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