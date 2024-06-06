Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: как это закончилось

Мужчина просил суд его не наказывать.

В Днепропетровской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Криничанского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, 24 октября 2023 мужчина признали годным к мобилизации. В ноябре ему пытались вручить "боевую повестку", однако житель Днепропетровщины категорически не захотел ее получать и написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что "действительно отказался от прохождения военной службы по состоянию здоровья, так как наблюдается у психиатра. Просит суд строго не наказывать".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области "ограниченно подходящий" мужчина написал заявление об отказе от мобилизации.

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