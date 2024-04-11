Мужчина получил повестку и не пришел в ТЦК из-за "тяжелого эмоционального состояния": избежал ли он мобилизации

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы из-за уклонения от мобилизации приговорили мужчину, который получил повестку, но не пришел в ТЦК "из-за тяжелого эмоционального состояния".

Об этом говорится в приговоре Ичнянского райсуда Черниговской области.

По данным суда, мужчина в феврале 2024 года пришел в ТЦК для уточнения данных. 6 февраля он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Он получил "боевую повестку" и должен был 7 февраля прийти в военкомат для отправки на службу по мобилизации, однако уклонился.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Свои действия он объяснил "тяжелым эмоциональным состоянием из-за последствий войны".

Суд установил, что подозреваемый на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"Суд, назначая данное наказание, отмечает, что на территории Украины введено и действует военное положение, а потому данная категория уголовных правонарушений вызывает значительный общественный резонанс, в связи с чем наказание и применение ст. 75 УК Украины не будет способствовать его цели, а именно исправление и предотвращение новых уголовных правонарушений, как самим обвиняемым, так и другими лицами", - говорится в приговоре.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области 33-летний мужчина трижды избегал мобилизации, поскольку "не имел денег на проезд".

Читайте также: