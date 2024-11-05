Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за мамы: какими были последствия

В Днепропетровской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Петриковского районного суда Днепропетровской области.

Мужчина 13 августа 2024 прошел ВЛК, которая признала его пригодным к мобилизации. Когда ему дали повестку, он отказался от призыва в армию.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что отказался от мобилизации из-за больной матери, которая из-за бюрократических проволочек не может оформить себе пенсию и находится на содержании сына.

Мать мужчины это подтвердила. Она отметила, что передвигается на костылях и не может самостоятельно ухаживать за собой.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и через забор скрылся с территории ТЦК.

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