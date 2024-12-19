Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за своего возраста: как все закончилось

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Лебединского районного суда Сумской области.

По данным суда, мужчина 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Сумщины отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал и отказался свидетельствовать. Его защитник на суде настаивал, что мужчина не имел права мобилизовать, поскольку ему не исполнилось 27 лет.

Работники ТЦК на это заметили, что подсудимый "находился на учете военнообязанных, при прохождении ВВК для срочников он был признан непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, в связи с этим он был передан на учет военнообязанных, а так как он был военнообязанный, он должен был быть призван и в возрасте 25 лет".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ, его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина пришел обновить данные в ТЦК и "случайно" получил повестку.

Читайте также: