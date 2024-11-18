Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за своего возраста: все закончилось неожиданно

В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации из-за своего возраста.

Об этом идет речь в приговоре Зиньковского районного суда Полтавской области.

По данным суда, в марте 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Полтавщины уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что ему уже 50 лет, он полностью не видит на один глаз, в армии никогда не служил и воспитывает внуков. Житель Полтавщины добавил, что из-за своего состояния будет только обузой для ВСУ.

Суд проанализировал материалы суда и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который с 2022 года получал повестки, однако избегал мобилизации.

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