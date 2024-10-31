Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "не хочет умирать": что решил суд

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации. На суде он заявил, что не пойдет в армию, потому что "не хочет умирать".
Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.
По данным суда, в июне 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Ему дали "боевую повестку", однако житель Черкасской области уклонился от призыва в армию.
На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что "ему была вручена повестка, однако он не явился и сказал, что не будет проходить военную службу, так как не хочет умереть".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию только при одном условии.
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