Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "зарабатывает 20 тыс. грн и имеет бронь": наказали ли его

В Полтавской области к 1 году и 6 месяцам испытательного срока приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.

По данным суда, в мае 2024 года мужчина прошел ВВК и получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "в мае он добровольно явился в РТЦК для обновления данных, прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе, на предприятии уверяли, что предоставят бронь после обновления данных, предоставили гарантийное письмо, однако несмотря на то, что такого письма он предоставлял работникам РТЦК, те вручили ему боевую повестку, он ее получил, однако ночью в определенную дату на отправку не появился, потому что растерялся, ведь считал, что будет иметь бронь, в настоящее время он и является забронированным. Отвечая на вопрос сообщил, что официально трудоустроен, получает официальную заработную плату до 20 тыс.грн., и ежемесячно по мере возможности 3-4 тыс. грн. донатит".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Николаеве к 1 году испытательного срока был приговорен мужчина, который категорически отказался от мобилизации и стал студентом, чтобы, вероятно, избежать призыва в армию во время войны.

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