Мужчина получил повестку и почти год скрывался от мобилизации: на суде он заявил, что "не кается"

В Ровенской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и почти год скрывался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Заречненского районного суда Ривненской области

По данным суда, в октябре 2023 года ВВК признала мужчину годным к мобилизации. Он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки на службу.

На суде мужчина заявил, что действительно с октября 2023 года избегает военной службы. Он заявил, что в содеянном не раскаивается и просил суд отпустить его на свободу.

Работник ТЦК подтвердил, что мужчина уклонялся от военной службы. Военнослужащий после того, как подсудимый не пришел в ТЦК, несколько раз приезжал в квартиру уклониста, однако тот скрывался от ТЦК.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда

Напомним, в Тернопольской области сержант запаса написал заявление об отказе от мобилизации

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