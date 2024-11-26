Мужчина получил повестку и вместе с полицейским придумал хитрый план, как избежать мобилизации

Мужчину также осудили за уклонение от мобилизации.

В Ровенской области осудили мужчину, который получил повестку и заплатил полицейскому, чтобы тот отмазал его от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Радивилского районного суда Ровенской области.

По данным суда, 29 января 2024 года подозреваемый получил повестку.

Материалы суда

В материалах суда указано, что подсудимый и коп встретились в селе на Тернопольщине. Тогда призывник заплатил полицейскому 1000 долларов "за реализацию преступного механизма по регистрации следователем ОП № 2 Дубенского РВП ГУНП в Ровенской области уголовного производства, принятие мер по дальнейшему привлечению его к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, содействие в дальнейшем осуждены, что в совокупности сделает невозможным его призыв во время мобилизации в особый период и прохождения военной службы".

Подсудимый во время досудебного следствия вину признал и заключил соглашение с прокурором.

Суд признал жителя Ривненщины виновным по ч. 1 ст. 369 УК Украины и приговорил к 42 500 грн штрафа. Известно, что мужчину также приговорили к испытательному сроку за уклонение от мобилизации.

О том, наказали ли полицейского, в материалах суда не указано.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказавшийся от мобилизации.

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