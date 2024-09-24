Мужчина получил повестку и заявил, что перед мобилизацией его должны бесплатно вылечить

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации и скрылся от ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Сосницкого районного суда Черниговской области.

По данным суда, в апреле 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Он получил повестку и должен был ехать на военную службу, но уклонился от призыва.

На суде житель Черниговщины вину признал частично. Он объяснил, что прохождение ВВК было лишь формальностью и в некоторые кабинеты он даже не заходил, однако все же был признан годным к мобилизации. К нему должны были приехать работники ТЦК для отправки на службу, однако подсудимый в тот день скрылся из дома. Он заявил, что "прежде чем мобилизовывать, его должны вылечить, у него нет денег, чтобы лечиться самостоятельно. В заведение здравоохранения по поводу лечения не обращался".

Сотрудники ТЦК подтвердили заявления подсудимого. Там отметили, что мужчины не было дома и он не отвечал на телефонные звонки. Вечером призывник перезвонил и сообщил, что он отказывается от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Ивано-Франковской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

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