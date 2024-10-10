Мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию при одном условии: чем это закончилось

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который заявил, что согласится на мобилизацию только после "полноценного медосмотра".

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина 16 марта 2023 года прошел ВВК, признавшую его пригодным к мобилизации. В тот же день житель Закарпатья отказался получать повестку и уклонился от мобилизации. Также он написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вину признал частично. Он отметил, что "считает, что у него есть несколько хронических болезней, а именно у него проблемы с желудком, кишечником, легкими и психикой, медицинское обследование его ВЛК было проведено формально и быстро. Он врачам сообщал, что у него есть проблемы со здоровьем" В то же время не жаловался конкретно на какое-либо заболевание. После этого он не обращался за медицинской помощью к врачам, не имеющим отношения к ТЦК, не предлагал пройти независимое медицинское обследование по своим жалобам, хотя имеет договор с семейным врачом".

Также суд учел заявление, в котором говорилось, что мужчина требует "предоставить ему возможность пройти медицинскую комиссию ВВК в полном объеме". Мол, именно это причина отказа от призыва.

Суд не установил нарушений в работе ВЛК. Поэтому жители Закарпатья признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина в ТЦК категорически отказался от повестки и заявил, что не хочет воевать.

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