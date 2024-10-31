Мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию при одном условии: суд его отпустил на свободу

На суде мужчина вину не признал, но суд все равно отпустил его, установив только испытательный срок.

В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и заявил, что он согласится на мобилизацию только при наличии закона о реформе ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Бершадского районного суда Винницкой области.

По данным суда, 1 августа 2023 года ВВК признала мужчину годным к мобилизации. В сентябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина свою вину не признал. Он заявил, что "считает, что требования работников ТЦК являются незаконными из-за отсутствия действующего закона о реформе военкоматов, деятельность ТЦК не предусмотрена ни одним законом. А потому, ТЦК пока не имеют никаких полномочий и действуют вне правового поля, то есть незаконно, что стало причиной непризнания им такого органа, как государственного, и выполнять указания работников ТЦК является нарушением ст. 60 Конституции Украины. Считает себя невиновным и просит суд оправдать его на основании отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Мужчину отпустили на свободу, назначив 3 года испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию только при одном условии.

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