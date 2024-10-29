Мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию только при одном условии

В Житомире к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации. Он утверждал, что мог бы прийти в ТЦК, если бы у него была возможность полечить зубы.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.

По данным суда, мужчину сочли годным к мобилизации. В июле 2023 г. он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК.

На суде житель Житомира заявил, что у него были претензии к ВЛК. Он утверждал, что врачи его не осматривали, а только "ставили штампы о пригодности к мобилизации". Подсудимый заявил, что у него есть проблемы с зубами, однако врач-стоматологиня "над ним только посмеялась". Мужчина добавил, что если бы ему дали возможность полечить зубы, возможно, он бы не уклонялся от мобилизации. Также он призвал суд отпустить его на свободу, потому что "не сделал ничего такого".

На суде стоматологиня заявила, что она так не поступала во время общения с призывником. Глава ВВК тоже настаивала, что у мужчины нет причин для отсрочки от мобилизации.

Сотрудник ТЦК заявил, что подозреваемый "не прибыл в пункт сбора, с заявлениями о причинах не прибытия не обращался, на телефонные звонки не отвечал, по месту жительства отсутствовал, в связи с чем материалы были направлены в правоохранительный орган".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Николаеве к 1 году испытательного срока был приговорен мужчина, который категорически отказался от мобилизации и стал студентом, чтобы, вероятно, избежать призыва в армию во время войны.

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