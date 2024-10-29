Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК: он придумал забавную причину и поплатился

Мужчина заявил, что не пришел в ТЦК, потому что "проспал".

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

По данным суда, мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В сентябре 2024 года он получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки на военную службу. Однако житель Сумщины так и не пришел в военкомат и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что не пришел в ТЦК, потому что "проспал". Также он отметил, что в другие дни в военкомат не приходил.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Сумщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Николаеве к 1 году испытательного срока был приговорен мужчина, который категорически отказался от мобилизации и стал студентом, чтобы, вероятно, избежать призыва в армию во время войны.

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