Мужчина получил повестку, уволился с работы и "пропал" для ТЦК: чем это закончилось

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

По данным суда, в октябре 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации и дали ему повестку для отправки на военную службу. Однако он так и не пришел в ТЦК и уклонялся от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он рассказал, что весной 2023 проходил ВВК, которая признала его временно непригодным к мобилизации. Его отправили на лечение. Осенью мужчина снова прошел ВВК, признавшую его годным к мобилизации и работники ТЦК вручили ему повестку. Житель Сумщины отметил, что был готов к службе, однако перед отправкой к нему позвонила сестра и рассказала, что ее муж в больнице, потому что его неподготовленного бросили на передовую. Тогда, по словам подсудимого, он решил уклониться от мобилизации. Он "выключил телефон, оформил на работе официально отпуск и перешел исполнять обязанности оператора АЗС на другую заправочную станцию в г. Сумы". В целом работники ТЦК его все же разыскали и сообщили об уголовном деле.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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