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Мужчина получил три повестки и отказался от мобилизации из-за "политики войны": как его наказали

Мужчина получил три повестки и отказался от мобилизации из-за "политики войны": как его наказали

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

На суде мужчина отметил, что не намерен защищать Украину.

В Одессе к 3 годам лишения свободы наказали мужчину, получившего несколько повесток, однако он категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда. Одесса.

По данным суда, в июле 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. После этого ему трижды давали повестку, однако он не приходил в ТЦК.

На суде мужчина вину признал. Он отметил, что "не являлся в ТЦК так, как считает политику войны ошибочной, не желает принимать участие в войне, и если ему снова вручат повестку, то он не явится в ТЦК".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, осужденный в Украине получил повестку и во второй раз отказался от мобилизации.

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