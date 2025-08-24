Мужчина порезал ножом двух женщин и спасателей: как полицейские его нейтрализовали

42-летний мужчина напал с ножом на людей и поджег поле / © Pixabay

В Карповской общине Криворожского района Днепропетровской области произошло чрезвычайное событие, в результате которого пострадали пять человек, среди них двое спасателей ГСЧС.

Полиция Днепропетровской области об этом сообщила 24 августа.

По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено на поле, что привело к распространению огня и создало угрозу жизни людей.

Когда на место прибыли спасатели ГСЧС для ликвидации пожара, мужчина напал на них с ножом. Один спасатель получил ножевое ранение, другой — телесные повреждения.

Во время дальнейшего развития событий злоумышленник напал на собственного отца, нанеся ранения.

На место выехали полицейские отделения полиции №6 Криворожского РУП. Правоохранители пытались остановить нападающего, однако он сопротивлялся и нападал на них. Полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил табельное оружие. 42-летний мужчина получил смертельные ранения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку действиям участников. Назначено служебное расследование, об инциденте сообщено ДБР.

