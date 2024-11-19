Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мужчина во время свидания жестоко изнасиловал 16-летнюю девушку

Мужчина во время свидания жестоко изнасиловал 16-летнюю девушку

В Николаевской области осудили насильника / Фото: gettyimages.com

На суде мужчина отказался свидетельствовать.

В Николаевской области к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который во время встречи изнасиловал 16-летнюю девушку. 

Об этом говорится в приговоре Вознесенского горрайонного суда Николаевской области. 

По данным суда, в апреле 2024 года в Вознесенске Николаевской области мужчина встретился с 16-летней девушкой. Там на берегу реки, угрожая несовершеннолетней ножом, мужчина затащил ее в заросли и жестоко изнасиловал. Потерпевшая обратилась в полицию. Точный возраст нападавшего в материалах суда не указан, однако известно, что это "молодой человек". 

На суде нападающий вину признал, однако отказался свидетельствовать. 

Потерпевшая рассказала, что она познакомилась с обидчиком год назад, когда ей было 15 лет. Они часто вместе гуляли и общались. Девушка отметила, что сразу сказала мужчине о своем возрасте и то, что она учится в школе. Несовершеннолетняя рассказала, что нападающий даже поздравлял ее с днем рождения. Однако, когда они встретились в апреле 2024 года, то мужчина угрожал ее ножом и изнасиловал. Она просила наказать насильника, поскольку боится его. 

Адвокат подсудимого же настаивал, что его клиент ничего не знал о возрасте девушки. 

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.3 ст.152 УК Украины. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того насильник должен заплатить более 51 тыс. грн за проведение судебных экспертиз. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Украине к пожизненному лишению свободы приговорили отца из-за жуткого преступления против своих дочерей: он изнасиловал двух девочек в возрасте 12 и 14 лет.

Читайте также:

Главное из заявлений Зеленского, атака на Харьков и последствия непогоды. Новости ТСН 16:00 19 ноября

Главное из заявлений Зеленского, атака на Харьков и последствия непогоды. Новости ТСН 16:00 19 ноября

Похожие темы:

Следующая публикация