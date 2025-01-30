Мужчина посреди улицы изнасиловал 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой: его слова шокируют

На суде житель Харьковщины пытался оправдаться, мол, он поссорился с сожительницей и его "переклинило". Что решил суд?

В городе Змиев Харьковской области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который посреди улицы изнасиловал 17-летнюю девушку.

Об этом идет речь в приговоре Змиевского районного суда Харьковской области.

По данным суда, потерпевшая в ноябре 2024 года напала на 17-летнюю девушку. Потерпевшая пыталась сопротивляться, однако мужчина затащил ее на территорию бывшего детского сада и изнасиловал. Впоследствии мать девушки начала ее искать и услышав крик, обидчик скрылся с места происшествия.

На суде мужчина вину признал. Житель Харьковщины заявил, что хотя официально женат, однако его жена живет за границей, а он проживает с сожительницей, которая якобы "ему изменяет". В тот день он поссорился со своей избранницей и не хотел уходить домой.

"В этот момент, примерно в 11 часов вечера, он заметил ранее незнакомую ему потерпевшую и его "переклинило", то есть помня обиду на свою сожительницу, он решил изнасиловать эту девушку", — говорится в материалах суда.

После преступления он не извинился перед потерпевшей, однако на суде вину признал.

Девушка на заседание суда не пришла.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, оккупант насиловал 21-летнюю жительницу Харьковщины, а затем вывез в секс-рабство в РФ.

Читайте также: