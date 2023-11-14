Мужчина придумал "дешевый способ" выезда из Украины: как все закончилось

Во Львовской области более 10 тысяч гривен оштрафовали уроженца Житомира, который придумал "дешевый способ" выезда из Украины.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина в Житомире нашел в Интернете бланк пенсионного удостоверения со второй группой инвалидности, на страницах которого проставлены реквизиты и печати управления Пенсионного фонда Украины в Оболонском районе г. Киева. Он распечатал его на принтере, вклеил фото и вписал данные.

21 февраля 2023 года мужчина отправился на границу и на пункте пропуска "Мостиска" показал пограничникам "документ", что у него вторая группа инвалидности. Однако мужчина не смог уехать за границу, поскольку его разоблачили.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.

Мостиский районный суд Львовской области признал мужчину виновным по ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины. Его оштрафовали на 10540 грн. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, пограничник перечислил категории, кто из мужчин может уезжать за границу.

Читайте также: