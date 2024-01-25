Мужчина придумал, как за 100 долларов уехать за границу: чем это закончилось

Во Львовской области на 17 тысяч грн оштрафовали уроженца Хмельнитчины, предлагавшего пограничнику 100 долларов, чтобы выехать за границу.

Об этом говорится в приговоре Старосамборского районного суда Львовской области.

По данным суда, инцидент произошел в ноябре 2023 года на пункте пропуска "Смольница-Кросценко". Там мужчина пытался пересечь границу, однако не смог это сделать из-за военного положения и мобилизации. Тогда подозреваемый предложил пограничнику 100 долларов взятки, после чего его задержали правоохранители.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Украинец объяснил, что "должен был перевезти товар, а пограничники его не пропустили, поэтому он решил предоставить неправомерную выгоду пограничнику — 100 долларов США, которые положил в паспорт".

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.369 УК Украины и оштрафовал на 17 тыс. грн. Также суд конфисковал у мужчины 100 долларов.

Приговор суда

Напомним, военная высказалась о "втором фронте" после войны и украинцев-беглецов.

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