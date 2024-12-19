Мужчина пришел обновить данные в ТЦК и "случайно" получил повестку: все закончилось неожиданно

На суде мужчина утверждал, что "боялся быть в ТЦК и подписал все документы".

В Чернигове к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда г. Чернигов.

По данным суда, в апреле 2023 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Жителю Черниговщины также вручили повестку, однако он уклонился от призыва.

На суде мужчина вину отрицал и заявил, что он не получал повестку. Он заявил, что в 2023 году пришел в ТЦК, чтобы обновить данные. Документы он передал военному, который впоследствии вернулся и выдал ему на подпись «какой-то документ». Впоследствии обнаружил, что ему не вернули военный билет, однако больше не приходил в ТЦК, потому что «боялся».

"Когда он общался с военным, он очень нервничал, потому что наслушался от тех лиц, которые были в ТЦК, что никого не выпускают и прочего подобного, из-за того, что он нервничал, он был невнимательным к тем документам, которые подписывал, что это были за документы, сказать не может, была ли повестка - не помнит, но ему ее не вручали", - говорится в показаниях мужчины.

Житель Черниговщины утверждал, что у него болезнь ног и ему нужна операция, а потому он не может служить в армии.

Мужчина предоставил суду документы о том, что он временно утратил трудоспособность из-за «хронической варикозной болезни вен левой нижней конечности II степени и нуждается в хирургическом вмешательстве».

Однако суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

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