Мужчина пришел в ТЦК и заявил, что его "не мобилизуют из-за Бога": как это закончилось

В Запорожье к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Хортицкого районного суда г. Запорожья.

По данным суда, мужчина в мае 2024 года прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации. Он отказался получать повестку и не пришел на отправку в воинскую часть. В июне 2024 года ситуация повторилась.

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что его отец был католиком, поэтому он всегда имел религиозные взгляды. Впоследствии подсудимый стал "свидетелем Иеговы". В мае 2024 года мужчине посоветовали прийти в ТЦК и получить отсрочку от мобилизации "через религиозные взгляды". Когда он пришел, его отправили на ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации и дала повестку. Мужчина утверждал, что он ничего не подписывал, а когда к нему приехала полиция, он снова поехал в ТЦК, где в очередной раз отказался от мобилизации. Житель Запорожья заявил, что он не может служить из-за религиозных взглядов, но может работать "психологом после завершения войны и принести пользу бойцам". Мужчина заявил, что он не боится тюрьмы и будет время для саморазвития, однако служить не будет.

Суд проанализировал материалы дела признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили 41-летнего мужчину, которого сначала воинские части отказывались брать на службу, а впоследствии он проигнорировал повестку, поскольку был нетрезв.

Читайте также: