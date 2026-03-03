- Дата публикации
Мужчина "прокатил" электричкой фрагмент боеприпаса: что было дальше
Мужчина перевез фрагмент боеприпаса в Вольногорск, после чего вызвал спасателей.
В Днепропетровской области мужчина нашел в поле фрагмент боеприпаса и решил привезти его в Вольногорск электричкой. После приезда мужчина вызвал чрезвычайников.
Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на комментарий от полиции Днепропетровщины.
Как проинформировали правоохранители, мужчина обнаружил в поле фрагмент боеприпаса. Находку он перевез электричкой в Вольногорск, после чего вызвал спасателей.
В полиции уточнили, что этот фрагмент не содержал боевого комплекта и не представлял опасности.
Что делать, если нашли подозрительный предмет
Правоохранители отмечают: если вы заметили неизвестный или подозрительный предмет, следует:
немедленно позвонить по телефонам 101 или 102 и сообщить о находке;
предупредить людей рядом и по возможности обозначить или огородить место;
отойти на безопасное расстояние и ждать прибытия специалистов.
Категорически запрещено:
пользоваться открытым огнем или курить поблизости;
касаться предмета, поднимать, передвигать или бить его;
пытаться самостоятельно обезвредить опасную находку.
К слову, на Ровенщине подросток получил тяжелые травмы из-за взрыва взрывателя гранаты, который он нашел и взял в руки. Ребенка госпитализировали с ампутацией пальцев. ГСЧС и специалисты по разминированию FSD акцентировали: любые неизвестные предметы смертельно опасны, их категорически запрещено трогать или перемещать, даже если они кажутся «бракованными».