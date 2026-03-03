ТСН в социальных сетях

Мужчина "прокатил" электричкой фрагмент боеприпаса: что было дальше

Мужчина перевез фрагмент боеприпаса в Вольногорск, после чего вызвал спасателей.

Электричка

Электричка / © УНИАН

В Днепропетровской области мужчина нашел в поле фрагмент боеприпаса и решил привезти его в Вольногорск электричкой. После приезда мужчина вызвал чрезвычайников.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на комментарий от полиции Днепропетровщины.

Как проинформировали правоохранители, мужчина обнаружил в поле фрагмент боеприпаса. Находку он перевез электричкой в Вольногорск, после чего вызвал спасателей.

В полиции уточнили, что этот фрагмент не содержал боевого комплекта и не представлял опасности.

Что делать, если нашли подозрительный предмет

Правоохранители отмечают: если вы заметили неизвестный или подозрительный предмет, следует:

  • немедленно позвонить по телефонам 101 или 102 и сообщить о находке;

  • предупредить людей рядом и по возможности обозначить или огородить место;

  • отойти на безопасное расстояние и ждать прибытия специалистов.

Категорически запрещено:

  • пользоваться открытым огнем или курить поблизости;

  • касаться предмета, поднимать, передвигать или бить его;

  • пытаться самостоятельно обезвредить опасную находку.

К слову, на Ровенщине подросток получил тяжелые травмы из-за взрыва взрывателя гранаты, который он нашел и взял в руки. Ребенка госпитализировали с ампутацией пальцев. ГСЧС и специалисты по разминированию FSD акцентировали: любые неизвестные предметы смертельно опасны, их категорически запрещено трогать или перемещать, даже если они кажутся «бракованными».

