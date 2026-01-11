Мужчина пытался "эффектно" сделать предложение любимой и едва не взорвал квартиру

Граната / © Pixabay

Реклама

В Хмельницком мужчина во время домашнего «романтического предложения» привел в боевую готовность ручную гранату, которая взорвалась в квартире. Апелляционный суд оставил без изменений приговор.

О решении апелляционного суда сообщила пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда, пишет Судебно-юридическая практика.

Происшествие случилось 1 июля 2025 года в городе Хмельницкий. Мужчина достал гранату из тумбочки, передал ее сожительнице и выдернул предохранительное кольцо, приводя гранату в боевую готовность. В результате боеприпас упал рядом и взорвался.

Реклама

При рассмотрении дела в суде первой инстанции обвиняемый объяснил, что действовал с намерением «эффектно сделать предложение» девушке.

Защитник обвиняемого обжаловал приговор, прося освободить его от отбывания наказания. Адвокат отмечал, что суд первой инстанции не в полной мере учел:

искреннее раскаяние подзащитного;

активную помощь в раскрытии преступления;

отсутствие нанесенного ущерба;

заключение органа пробации о возможности исправления без изоляции от общества.

Апелляционный суд отметил высокую опасность ручной боевой гранаты, предназначенной для поражения живой силы. Незаконное обращение с таким боеприпасом в гражданских условиях создает значительную общественную угрозу и может быть использовано только для преступных действий.

Коллегия судей также отметила, что суд первой инстанции учел все обстоятельства, на которые ссылался адвокат, и назначил минимальное наказание в пределах санкции закона.

Реклама

По результатам рассмотрения апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений — 3 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве в Днепровском районе произошел взрыв гранаты в квартире, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.