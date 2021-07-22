Мужчина пытался перерезать себе горло перед судом в Мукачево: подсудимый таки травмировал себя

Мужчина пытался перерезать себе горло перед судом в Мукачево: подсудимый таки травмировал себя

Очевидно, мужчина так не хотел возвращаться в СИЗО, что решил совершить самоубийство.

В Мукачево 41-летний мужчина порезал себе шею и предплечья перед началом суда. Закарпатец ждал начала заседания, на котором должны были рассматривать ходатайство о продлении содержания его под стражей за разбойное нападение.

Как рассказали ZAXID.NET в полиции Мукачевского районного управления, инцидент произошел в среду, 21 июля, в комнате задержанных Мукачевского горрайонного суда. Мужчина пытался перерезать себе горло неизвестным предметом и порезал себе шею и предплечья.

Подсудимый — 41-летний житель Мукачевского района, в СИЗО находится с конца марта за разбой. Тогда он ворвался в дом 80-летней пенсионерки, угрожал ей и украл у нее телефон, некоторые вещи, продукты. Правоохранители поймали его. Перед совершением разбоя он как раз вышел из мест лишения свободы.

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает, говорят в полиции. Ранения у него незначительные, ему оказали помощь и снова доставили в следственный изолятор.

В свою очередь полиция выясняет, каким именно предметом нанес себе повреждения задержанный и откуда он его взял.

Напомним, 3 февраля в Одессе мужчина, который обещал взорвать гранату в "Макдональдсе" на Дерибасовской, пытался перерезать себе горло в зале суда.

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