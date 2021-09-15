Мужчина пытался провезти наркотики из Польши в Украину в женских чулках

Дельца задержали, а наркотики изъяли.
На границе Польши с Украиной задержали мужчину, который пытался провезти наркотики.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
На украинском-польской границе в пункте пропуска "Краковец" силовики задержали легковушку со скрытыми наркосодержащими таблетками.
Блистеры были упакованы в черных чулках и спрятаны в полостях дверей, в нише у руля и даже под ковриком пассажирского сиденья и в системе кондиционирования.
О том, что наркотики из Польши в Украину везти 41-летний житель Львовщины в СБУ узнали накануне. Сбывать товар делец планировал на востоке Украины.
В общем — изъяли более двух с половиной тысяч таблеток на 60 тысяч гривен.
Напомним, что 39-летний мужчина пытался провезти через границу более 2,5 тысячи таблеток с псевдоэфедрина.