Мужчина пытался провезти наркотики из Польши в Украину в женских чулках

Мужчина пытался провезти наркотики из Польши в Украину в женских чулках

Дельца задержали, а наркотики изъяли.

На границе Польши с Украиной задержали мужчину, который пытался провезти наркотики.

Также читайте Под наркотиками вышел на охоту: в Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

На украинском-польской границе в пункте пропуска "Краковец" силовики задержали легковушку со скрытыми наркосодержащими таблетками.



Блистеры были упакованы в черных чулках и спрятаны в полостях дверей, в нише у руля и даже под ковриком пассажирского сиденья и в системе кондиционирования.

О том, что наркотики из Польши в Украину везти 41-летний житель Львовщины в СБУ узнали накануне. Сбывать товар делец планировал на востоке Украины.

В общем — изъяли более двух с половиной тысяч таблеток на 60 тысяч гривен.

Новости Украины: на границе с Польшей силовики задержали авто с наркосодержащими таблетками в чулках

Напомним, что 39-летний мужчина пытался провезти через границу более 2,5 тысячи таблеток с псевдоэфедрина.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку