Мужчина пытался "украсить" Харьков российскими флагами: чем это для него закончилось (фото)

Полицейские задержали злоумышленника в Киеве, где он пытался скрываться.
В ночь на 5 октября на центральной аллее в парке в Индустриальном районе Харькова неизвестный мужчина нарисовал российские флаги на опорах линии электропередач и двух деревьях.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.
Почти сразу злоумышленника, который "украшал" город символикой государства-агрессора, задержали, хотя он уехал из Харькова и пытался скрываться.
Полицейские установили местонахождение 33-летнего мужчины и задержали его в Киеве.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения и уведомлении о подозрении.
Напомним, ранее трем жителям Житомирской области, поклонникам "русского мира", сообщили о подозрении. Они поддерживали действия страны-агрессора в Украине.
Читайте также: