Мужчина пытался "украсить" Харьков российскими флагами: чем это для него закончилось (фото)

Полицейские задержали злоумышленника в Киеве, где он пытался скрываться.

В ночь на 5 октября на центральной аллее в парке в Индустриальном районе Харькова неизвестный мужчина нарисовал российские флаги на опорах линии электропередач и двух деревьях.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Почти сразу злоумышленника, который "украшал" город символикой государства-агрессора, задержали, хотя он уехал из Харькова и пытался скрываться.

Российские флаги в Харькове / Фото: Facebook полиции Харьковской области

Фото: Facebook полиции Харьковской области

Полицейские установили местонахождение 33-летнего мужчины и задержали его в Киеве.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения и уведомлении о подозрении.

Напомним, ранее трем жителям Житомирской области, поклонникам "русского мира", сообщили о подозрении. Они поддерживали действия страны-агрессора в Украине.

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