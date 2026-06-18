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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
203
Время на прочтение
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Мужчина расстрелял из автомата здание ТЦК на Хмельнитчине: чем это закончилось

Стрелком оказался 31-летний житель Летичева, которому теперь грозит суровое наказание.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Мужчина, устроивший стрельбу возле ТЦК и СП в Хмельницкой области

Мужчина, устроивший стрельбу возле ТЦК и СП Хмельницкой области / © Национальная полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, устроившего стрельбу из автомата по зданию ТЦК и СП в Летичеве. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Вечером 17 июня полиция получила сообщение о стрельбе в поселке Летичев. На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы.

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина пришел в местный ТЦК, достал из рюкзака автомат и открыл огонь в сторону здания. После содеянного он скрылся.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили местонахождение стрелка и задержали его. Как выяснилось, правонарушителем является 31-летний местный житель. У него изъяли оружие.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия.

Кстати, во Львове суд назначил год условного срока студенту, который во время конфликта в помещении ВВК избил двух работников ТЦК. Конфликт возник, когда у парня, у которого были документы об учебе, в системе «Резерв+» не отразилась отсрочка, а военные попытались забрать у него телефон. Во время потасовки студент сломал одному военному кости лица, из-за чего тот перенес операции и потерял чувствительность части лица, а другому нанес легкие телесные повреждения.

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Дата публикации
Количество просмотров
203
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