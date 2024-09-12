Мужчина с 2022 года получал повестки, но его так и не мобилизовали: что он сделал

В Волынской области мужчина с 2022 года получал повестки, однако избежал мобилизации. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Нововолынского городского суда Волынской области от 6 сентября 2024 года.

По данным суда, мужчина в октябре 2022 года получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что "в сентябре 2022 года на блокпоста в г. Владимире ему вручили повестку для уточнения данных, и обязательство явиться для их уточнения в ТЦК на 18 октября 2022 года. Он прошел военно-врачебную комиссию и дежурный ему сказал, что в случае необходимости ему позвонят по телефону 26 октября 2022 года ему позвонили из военкомата, когда он пришел туда, ему вручили повестку на 28 октября 2022 года., и он намеревался жениться на ней, поэтому не появился по повестке 28 октября 2022 года".

Сотрудница ТЦК отметила, что еще в октябре 2022 года мужчина отказывался от повестки. Когда тот не пришел на указанную дату – ему постоянно присылали повестки по месту жительства, однако житель Волыни уклонялся от мобилизации. Она добавила, что "женитьба, и/или рождение ребенка не могут служить основаниями для отсрочки во время мобилизации".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который добровольно захотел мобилизоваться, однако в ТЦК так и не попал.

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