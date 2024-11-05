Мужчина с 2022 года получал повестки, но воинские части не брали на службу: его наказали

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Иваничевского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчину признали годным к мобилизации и в октябре 2023 года дали "боевую" повестку, однако он категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину признал лишь частично. Он пояснил, что еще в 2022 году прошел ВВК, которая признала его "ограниченно годным" к мобилизации. В июле 2023 года он получил повестку для отправки в боевую часть, однако там его отказались принимать. После этого ему несколько раз давали повестки и он приходил в ТЦК.

"31 октября 2023 года ему дали боевую повестку, от получения которой он отказался, поскольку он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а его жена не работает. Кроме этого, отметил, что имеет проблемы со здоровьем, болеет с 18 лет. На вопрос суда утверждал, что не имеет установленной группы инвалидности и любые подтверждающие документы относительно обстоятельств, о которых указывает в своих показаниях, у него отсутствуют. Считает, что его неправомерно восстановили на воинском учете в 2019 году", — говорится в материалах суда.

На суде работники ТЦК отметили, что во время вручения повестки мужчина категорически отказался ее получать, заявив, что у него "онкология". В ВВК подтвердили, что у мужчины были определенные проблемы с позвоночником, однако это не является причиной для избежания военной службы.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку и заявил, что он согласится на мобилизацию только при наличии закона о реформе ТЦК.

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