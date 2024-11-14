Мужчина с 2022 года получал повестки, однако его не мобилизовали: он рассказал, что придумал

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

В Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который с 2022 года получал повестки, однако избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ковпаковского райсуда г. Сумы.

По данным суда, мужчина уклонился от мобилизации. На заседании подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заявил, что еще в 2022 году на блокпосту получил повестку и был признан годным к мобилизации. В 2023 году ему снова дали повестку на блокпосту, но он отказался ее получать. В июле 2023 г. ему еще несколько раз давали повестки, но он не приходил в ТЦК. Подсудимый отметил, что он не хочет служить в армии, "поскольку нет необходимой военной подготовки и имеет проблемы со здоровьем".

Суд проанализировал материалы дела и считает, что мужчина трудоустроился в местный водоканал, чтобы получить бронирование на работе и избежать призыва в армию.

Жителя Сум признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако уклонился от мобилизации.

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