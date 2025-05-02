Мужчина с битой "Оберег" остановил ТЦК, чтобы освободить военнообязанных: как его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Ивано-Франковской области водитель автомобиля Peugeot Expert остановил бус с сотрудниками ТЦК, преградив ему дорогу. Угрожая военнослужащим битой с надписью «Оберег от нечистой силы», правонарушитель помог сбежать четырем военнообязанным, которых везли на прохождение военно-врачебной комиссии в Ивано-Франковск.

Как стало известно из приговора Тисменицкого районного суда, опубликованного в Госреестре судебных решений, этот случай произошел в селе Одаи.

В материалах судебного дела говорится, что водитель устроил настоящую погоню за бусом ТЦК, обогнал его и с помощью резких маневров на дороге, создавая аварийную ситуацию, заставил военнослужащих остановиться на обочине.

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После этого правонарушитель подошел к водителю буса и агрессивно потребовал от него отпустить его знакомого. При этом он угрожал военнослужащим битой.

Громкими криками мужчина привлек внимание людей, находившихся рядом с местом происшествия. Он подговорил их заблокировать дверь служебного автомобиля со стороны водителя. После этого произошло «освобождение» военнообязанных.

В ходе досудебного следствия задержанный впоследствии мужчина признал свою вину в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

При этом он согласился на наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с освобождением от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком, определенным судом продолжительностью один год и шесть месяцев.

Напомним, ранее в Виннице психически больная женщина осталась запертой дома сама после того, как ее единственный сын на улице был задержан сотрудниками ТЦК.