Мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК: в каком состоянии военный

Открыто уголовное производство по двум фактам: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и покушение на убийство.

В субботу, 18 мая, в городе Синельниково на Днепропетровщине мужчина с ножом напал на работника ТЦК и СП, в результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск.

Отмечается, что во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по уведомлению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооруженных Сил Украины.

"Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Правоохранительные органы были оперативно проинформированы. Сотрудники Национальной полиции задержали нападающего", — говорится в заявлении.

В Сухопутных войсках отметили, что возбуждено уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство. Подозреваемому грозит суровое наказание.

Там напомнили, что должностные лица ТЦК и СП, "участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения. Личный состав ТЦК и СП, включая с их ротами охраны — укомплектованы преимущественно военнослужащими, потерявшими здоровье на войне и признанные непригодными к прохождению службы в боевых частях".

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, в частности, для ТЦК расширили полномочия.

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