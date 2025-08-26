- Дата публикации
Мужчина с пистолетом вышел на перекресток в Виннице: что он требовал
Полиция задержала винничанина, который держал оружие во время памятной минуты.
В Виннице на перекрестке улиц Зодчих и Пирогова мужчина с пистолетом вышел на пешеходный переход во время минуты молчания по погибшим военным.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская Общественному
По ее словам, инцидент произошел около 9 утра 26 августа во время всеукраинской минуты молчания в честь жертв российского вторжения.
По данным полиции, пистолет, который держал мужчина, оказался игрушечным. Работники Винницкого районного управления полиции идентифицировали нарушителя — он проживает в Виннице. Источники в правоохранительных органах уточнили, что мужчина имеет ментальные нарушения.
Напомним, ранее мы писали о том, что В Украине водителям следует останавливаться в 9:00, чтобы почтить память погибших украинцев во время полномасштабной войны. Если водитель не остановит свое авто по требованию патрульных, ему грозит штраф до 153 грн.