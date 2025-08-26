Мужчина с пистолетом вышел на перекресток в Виннице: что он требовал

Мужчина с оружием / © скриншот с видео

Реклама

В Виннице на перекрестке улиц Зодчих и Пирогова мужчина с пистолетом вышел на пешеходный переход во время минуты молчания по погибшим военным.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская Общественному

По ее словам, инцидент произошел около 9 утра 26 августа во время всеукраинской минуты молчания в честь жертв российского вторжения.

Реклама

По данным полиции, пистолет, который держал мужчина, оказался игрушечным. Работники Винницкого районного управления полиции идентифицировали нарушителя — он проживает в Виннице. Источники в правоохранительных органах уточнили, что мужчина имеет ментальные нарушения.

Напомним, ранее мы писали о том, что В Украине водителям следует останавливаться в 9:00, чтобы почтить память погибших украинцев во время полномасштабной войны. Если водитель не остановит свое авто по требованию патрульных, ему грозит штраф до 153 грн.