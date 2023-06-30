Мужчина с собакой три дня шли пешком в Одессу: щемящая история украинца, жизнь которого уничтожили россияне

Мужчина с собакой три дня пешком шли в Одессу после того, как их дом на Херсонщине затопило в результате подрыва Каховской ГЭС. Жену и дочь мужчины незадолго до этого убила российская ракета.

Щемящую историю украинца, чью жизнь разрушила Россия, рассказала руководительница общественной организации "Закон природы" Яна Титаренко.

Она вспомнила, что несколько дней назад волонтеры, которые дежурят на одесском вокзале и помогают переселенцам, позвонить по телефону и попросили корм и намордник для собаки — немецкой овчарки из Херсона.

"Я не спрашивала больше ничего, поехала к нам в Центр адопции и передала все необходимые вещи, добавила что-нибудь от нас для собаки, то, чего не просили", — вспоминает женщина.

Как оказалось, парень пришел в Одессу пешком, потому что эвакуационные автобусы отказали ему из-за того, что у собаки нет намордника.

"Вы наверняка хотите спросить почему он не купил намордника, или не попросил, или еще что-то. Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушения, он уехал только тогда, когда поднялась вода, и граждане российской федерации окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив", – рассказала Яна Титаренко.

После того, как мужчину не пустили в автобус, он пешком пошел со всем, что имел, в Одессу. В кармане херсонца было всего 300 грн на корм для собаки и воду.

Сейчас волонтеры помогают парню восстановить документы. Ему нашли квартиру и закрыли базовые нужды самого мужчины и его верного друга.

"Сейчас они с собакой много спят, а на вопрос "Как дела" он ответил: "Собака начала есть", — говорит волонтер.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища после уничтожения россиянами дамбы. Теперь одно из самых больших водохранилищ Украины превратилось в пустыню.

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