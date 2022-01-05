Мужчина сгорел заживо в квартире в Хмельницкой области: фото

Мужчина сгорел заживо в квартире в Хмельницкой области: фото

Возгорание произошло в квартире в четырехэтажном жилом доме.

Сегодня, 5 января, на улице Победы в селе Ластовцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области в результате пожа в квартире погиб мужчина. Возгорание произошло примерно в 08:30.

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Об этом сообщила Служба спасения "101" Каменец-Подольского на своей странице в Facebook.

Пожар возник внутри квартиры четырехэтажного жилого дома. Огонь уничтожил домашние вещи, облицовку стен и потолок на площади 55 кв. м. На месте происшествия обнаружили мертвого мужчину.

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