Мужчина схватился за столб и скользнул на землю: в Ровно водитель сбил пешехода и даже не остановился (видео)

Мужчина переходил дорогу по пешеходному, как вдруг его зибло авто.

В Ровно водитель авто Dacia сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого водитель даже не остановился. ДТП произошло на кольце в районе улиц Веденская-Курчатова-Мирющенко.

Видео инцидента появилось сегодня, 14 июня, на странице rivne_1283 в Instagram.

На кадрах видно, как авто осуществило наезд на пешехода, но водитель из машины так и не вышел и поехал дальше. В то же время заметно, что автомобиль травмировал пешехода — мужчина зашел на обочину и схватился за электрический столб, после чего скользнул на землю.

Напомним, во Львове водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими и убежал, а его пассажир танцевал на разбитом авто.

Новости Украины: во Львове нетрезвый мужчина танцевал на авто, которое перекинулось в результате ДТП

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