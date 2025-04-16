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- Украина
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Мужчина швырял дерьмо в полицейское авто в Коломые: видео
Правонарушителя, пачкавшего автомобили, полицейские задержали.
В среду, 16 апреля, в центре города Коломыя в Ивано-Франковской области неизвестный мужчина на проезжей части улицы швырял фекалии в автомобили, в том числе досталось служебному авто полиции.
На опубликованном в местном Telegram-канале «Честный из Ивано-Франковска» видео видно, что мужчина с обнаженным торсом и с ведром в руке ходит по улице среди автомобилей.
При этом он зачерпнул из ведра фекалии и бросил нечистоты в полицейскую машину.
Как сообщили изданию «Информатор» в местной полиции, попавший на видео момент произошел тогда, когда правоохранители прибыли на вызов.
Правонарушителя, пачкавшего автомобили, полицейские задержали.
Со ссылкой на собственные источники в издании уточнили, что у задержанного мужчины группа инвалидности из-за расстройств психики. После задержания его якобы передали в специализированное медицинское учреждение.
Напомним, ранее в Киеве к 1 году ограничения свободы приговорили мужчину, который посреди улицы показывал свой половой орган.