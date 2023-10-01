Мужчина случайно узнал, что его "похоронили" на аллее Героев в Тернополе

Семья погибшего Героя была шокирована, что на фото – чужой человек.

В Тернополе городские власти вместо фото погибшего украинского Героя Александра Мисюры на баннер повесили фотографию живого мужчины, который является однофамильцем.

Об этом пишет местное издание 20 минут.

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Ко Дню защитников и защитниц в центре Тернополя установили баннеры с именами и фото погибших участников русско-украинской войны. Семья погибшего старшего наводчика противотанковых ракетных комплексов Александра Мисюры также туда пришла, но была шокирована, потому что над фамилией и имя Героя увидели фотографию чужого человека.

Позже выяснилось, что управление Тернопольского городского совета вставило фото чужого человека. Жена погибшего Александра Мисюры Инна в социальных сетях разместила фото и написала: "Очень странно найти твою фамилию, дату рождения и смерти, но почему-то не твое фото".

Родственница погибшего Героя Анастасия Мисюра рассказала журналистам, что их никто не сообщал, что фото Саши будут на баннере в центре города.

"Просто узнали, что баннеры появились в центре Тернополя и решили пересмотреть. Если же у ответственных лиц не было фото нашего Саши, то почему они не позвонили? Мы бы дали фотографию. У нас есть хорошая фотография", — говорит Анастасия.

Баннер с ошибкой. ФОТО: 20 минут

Реакция мужчины, который узнал, что "похоронен"

Выяснилось, что мужчина на фото – жив. Его также зовут Александр Мисюра, он предприниматель в сфере деревообработки, родом из Волыни. Муж шокирован, что его "похоронили". Он узнал это от журналистов.

"В Тернополе уже больше месяца как меня похоронили. Это не шутка. В самом центре города на стенде с самого Дня независимости разместили мое фото среди погибших Героев — об этом сообщили родственники погибшего и местная журналистка Polina Daineha. Не знаю, как и реагировать!" ? Такая вот субботняя история", — написал Александр в Фейсбук и прикрепил фото из баннера.

Как объясняют в городском совете