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Мужчина случайно узнал, что его "похоронили" на аллее Героев в Тернополе

Мужчина случайно узнал, что его "похоронили" на аллее Героев в Тернополе

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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814
Время на прочтение
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Мужчина случайно узнал, что его "похоронили" на аллее Героев в Тернополе

Баннер с ошибкой. ФОТО: Александр Мисюра/Фейсбук

Семья погибшего Героя была шокирована, что на фото – чужой человек.

В Тернополе городские власти вместо фото погибшего украинского Героя Александра Мисюры на баннер повесили фотографию живого мужчины, который является однофамильцем.

Об этом пишет местное издание 20 минут.

Ко Дню защитников и защитниц в центре Тернополя установили баннеры с именами и фото погибших участников русско-украинской войны. Семья погибшего старшего наводчика противотанковых ракетных комплексов Александра Мисюры также туда пришла, но была шокирована, потому что над фамилией и имя Героя увидели фотографию чужого человека.

Позже выяснилось, что управление Тернопольского городского совета вставило фото чужого человека. Жена погибшего Александра Мисюры Инна в социальных сетях разместила фото и написала: "Очень странно найти твою фамилию, дату рождения и смерти, но почему-то не твое фото".

Родственница погибшего Героя Анастасия Мисюра рассказала журналистам, что их никто не сообщал, что фото Саши будут на баннере в центре города.

"Просто узнали, что баннеры появились в центре Тернополя и решили пересмотреть. Если же у ответственных лиц не было фото нашего Саши, то почему они не позвонили? Мы бы дали фотографию. У нас есть хорошая фотография", — говорит Анастасия.

Баннер с ошибкой. ФОТО: 20 минут / ©
Баннер с ошибкой. ФОТО: 20 минут

Реакция мужчины, который узнал, что "похоронен"

Выяснилось, что мужчина на фото – жив. Его также зовут Александр Мисюра, он предприниматель в сфере деревообработки, родом из Волыни. Муж шокирован, что его "похоронили". Он узнал это от журналистов.

"В Тернополе уже больше месяца как меня похоронили. Это не шутка. В самом центре города на стенде с самого Дня независимости разместили мое фото среди погибших Героев — об этом сообщили родственники погибшего и местная журналистка Polina Daineha. Не знаю, как и реагировать!" ? Такая вот субботняя история", — написал Александр в Фейсбук и прикрепил фото из баннера.

Как объясняют в городском совете

В городском совете Тернополя объяснили, что допустили ошибку. Главная специалистка сектора развития культуры и духовного наследия управления культуры и искусств Наталья Бабий сообщила, что баннер с этой фотографией был напечатан еще до Дня Государственного Флага Украины. Они не подозревали, что это не фото Героя.

"Мне действительно обидно, что так получилось. Понимаете, баннер с этой фотографией был напечатан еще до Дня Государственного Флага Украины, и к нам никто не обращался с претензиями, что есть неточности. Я помню, что информацию об этом парне подали без личной Но когда я брала эту фотографию из интернета, то проверяла, — говорит Наталья.

К вечеру 30 сентября на баннере была фотография Героя Украины Александра Мисюры. Местные власти попросили прощения в семье погибшего защитника.

"Я понимаю, что оправдания здесь неуместны. Я понимаю, что это боль родных. Но мы уже сняли баннер и вносим изменения", — сказала она.

По данным издания, весной 2022 года Александр вместе с родными эвакуировались из оккупированной Херсонщины в Тернопольскую область. Летом 2022 года парень отправился служить в армию. Он был наводчиком противотанковых ракетных комплектов 3-й отдельной штурмовой бригады. У парня был позывной "Бухгалтер". Погиб Александр 12 августа 2023 возле Бахмута. Он и еще два парня были в окопе, по ним отработал русский миномет. Он отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Крест храбрых". Ему было 25 лет, когда погиб. У парня остались родители, брат, беременная жена и племянница.

Погибший Герой Украины Александр Мисюра. ФОТО: 20 минут / ©
Погибший Герой Украины Александр Мисюра. ФОТО: 20 минут

Напомним, 1 октября Зеленский поздравил защитников и защитниц с праздником.

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Дата публикации
Просмотры
814
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